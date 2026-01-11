ECONOMIE
Schiphol verwacht geen gestrande slapers meer, bedden weggehaald

Economie
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 16:23
anp110126103 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol verwacht dat ook de komende nacht geen door het winterse weer gestrande passagiers op de luchthaven zullen overnachten. De veldbedden die voor hen waren neergezet, zijn opgeruimd. Voor maandag zijn geen vluchten uit voorzorg geannuleerd. Dit meldt een woordvoerder van Schiphol.
Voor de komende nacht en maandag verwacht de luchthaven volgens hem een normaal beeld. Eerder op de dag liet Schiphol al weten dat afgelopen nacht geen gestrande mensen op het vliegveld hebben geslapen. In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen meer dan duizend gedupeerden op de luchthaven. In andere nachten waren er naar schatting ook honderden slapers.
Op Schiphol zijn deze week honderden vluchten geschrapt vanwege het winterweer. Daarnaast moesten toestellen ijsvrij worden gemaakt, waardoor vluchten die wel gingen vertraging opliepen.
Een woordvoerder van KLM meldt dat de luchtvaartmaatschappij voor maandag "geen proactieve annuleringen" heeft gedaan.
