Schiphol verwelkomde meer reizigers in april

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft in de maand april, waarin een deel van de meivakantie viel, ruim 5,8 miljoen reizigers verwelkomd. Dat is een stijging van 6,5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De meeste mensen gingen op reis naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, meldt de luchthaven.

Van die reizigers reisden 3,8 miljoen mensen direct van of naar Schiphol, de overige passagiers hadden een overstap op de grootste luchthaven van Nederland. Dit laatste aantal wordt dubbel gerekend volgens een internationale telwijze, namelijk zowel als aankomende als vertrekkende reiziger. Dat betekent dat er sprake was van 989.000 unieke passagiers die overstapten.

Alle passagiers samen waren verdeeld over 40.363 vluchten. Het aantal vluchten nam toe met 3 procent in vergelijking met april 2024. Iets meer dan 33.000 daarvan betroffen vluchten van en naar Europese bestemmingen, ruim 7200 waren intercontinentale bestemmingen.