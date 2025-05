Meer cash uit de muur sinds oproep voor contant geld in huis

WEESP (ANP) - Sinds de oproep van dinsdag aan Nederlanders om contant geld in huis te halen, is het aantal opnames bij pinautomaten met zo'n 10 procent toegenomen. "Het gemiddelde bedrag is een paar tientjes hoger dan normaal", zegt een woordvoerster van Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland.

Onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), consumentenorganisaties, banken en het ministerie van Financiën adviseren om per volwassene 70 euro en per kind 30 euro contant achter de hand te houden. Dit voor het geval het digitale betalingsverkeer plotseling volledig stilvalt. De genoemde bedragen zouden genoeg moeten zijn om drie dagen te overbruggen.

Volgens de woordvoerster van Geldmaat valt de drukte erg mee. "We zien dat mensen zich goed aan het advies houden dat het niet nodig is om meteen naar een geldautomaat te gaan en het bedrag te pinnen. Er staan geen rijen bij de automaten."