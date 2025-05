Wil je 100 worden? Deze vier gewoontes gaan je daarbij helpen

De Britse Ethel Caterham is met haar 115 jaar officieel de oudste levende mens op aarde. Ze woont in Surrey en heeft een leven achter de rug dat zelfs voor supercentenarian-begrippen indrukwekkend is. Maar wat kunnen wij leren van haar lange leven?

Hoewel mensen als Caterham vaak uitzonderingen zijn – en dus niet per se het perfecte voorbeeld voor gezondheidsadvies – biedt wetenschappelijk onderzoek wél waardevolle inzichten in wat mensen gemiddeld genomen helpt om gezond oud te worden.

1. Blijf in beweging

Lichaamsbeweging blijkt essentieel. Al 75 minuten stevig wandelen per week kan de levensverwachting met twee jaar verlengen. En belangrijk: langdurig stilzitten is schadelijk, zelfs als je daarnaast sport. Sta dus elk half uur even op, loop rond op je werk of blijf staan in het openbaar vervoer.

2. Eet gezond, maar realistisch

Langlevende mensen eten meer groente, fruit, volle granen, noten en peulvruchten, en minder bewerkt vlees, suiker en gefrituurd eten. Je hoeft geen veganist te worden, maar een bewust voedingspatroon helpt. Ook vasten of calorierestrictie kan positief werken, al is dat nog volop in onderzoek.

3. Slaap regelmatig en goed

Een stabiel slaapritme is belangrijker dan je denkt. Wie onregelmatig slaapt, heeft tot 50 procent meer kans op vroegtijdig overlijden. Het advies: mik op 7 tot 9 uur slaap per nacht en houd je ritme zo consistent mogelijk.

4. Verminder stress en blijf sociaal

Chronische stress – vooral in de jeugd – schaadt je gezondheid op cellulair niveau. Gelukkig helpen ontspanningsoefeningen, zoals yoga of mindfulness. Daarnaast blijkt sociaal contact cruciaal: ouderen die dagelijks actief zijn op sociaal gebied, leven gemiddeld langer.

Goede genen helpen, maar zeggen lang niet alles

Caterham komt uit een familie waarin meer mensen oud werden: haar zus werd 104. Maar haar dochters overleden op 71- en 83-jarige leeftijd. Genetica speelt dus een rol, maar levensstijl en toeval zijn minstens zo bepalend.

De kans dat je 115 wordt is klein. Maar wie gezond eet, genoeg beweegt, goed slaapt en stress vermijdt, vergroot wél de kans op een lang en vitaal leven. En dat is misschien wel het grootste geheim van Ethel Caterham.