OM eist zes jaar cel en tbs voor jarenlang drogeren en misbruiken van jongen als 'seksslaaf'

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Utrecht zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Roelof E. (60) uit Amersfoort die jarenlang een minderjarige jongen seksueel zou hebben uitgebuit. Volgens de officier van justitie is het slachtoffer verslaafd gemaakt aan GHB en ketamine en vanaf jonge leeftijd gebruikt als seksslaaf door E. en medeverdachte Arie van der K. (61). "Dit is het verhaal van het leven van een jongen dat in tien jaar helemaal is afgebroken."

Volgens justitie kwam E. met het slachtoffer in contact via het computerspel Minecraft. Hij was toen elf of twaalf jaar oud, aldus de officier. Twee jaar later zou dat hebben geleid tot een ontmoeting waarbij E. het slachtoffer zou hebben misbruikt. Na een ruzie thuis trok het slachtoffer, dan vijftien jaar oud, in bij E. "De ouders komen aan de zijlijn te staan." In de jaren daarna ging het steeds slechter. Door drugs veranderde het slachtoffer in "een zombie", volgens justitie.

Daarnaast zou hij altijd beschikbaar moeten zijn voor seks met E. en Van der K. Ook had hij seksdates met oudere mannen, die E. zou hebben gefaciliteerd. "Hij was een zombie die goed genoeg was om seks mee te hebben", zei de officier. Het OM neemt E. kwalijk dat hij zijn rol als "pleegvader" heeft misbruikt.

Kinderporno

Naast het misbruik wordt E. ook verdacht van misbruik van zijn neefje en bezit van kinderporno. De verdachten zijn in september vorig jaar aangehouden. Behalve de celstraf en tbs eist het OM ook een contactverbod van vijf jaar met de slachtoffers. De zaak van medeverdachte Van der K. wordt in november behandeld. Hij zou ernstig ziek zijn en ligt in het ziekenhuis. Voor een derde verdachte, de partner van E., vroeg het OM vrijspraak. Hij zou een minimale rol hebben gespeeld. "Uiteraard frons ik mijn wenkbrauwen bij zijn rol", zei de officier. "Het is verwerpelijk, maar ik kan het niet omzetten tot strafbare feiten."

De advocaat van E. zei dat zijn cliënt het slachtoffer juist wilde helpen. De verdachte zou verschillende keren zijn zorgen hebben geuit bij instanties. Ook zou hij hebben bemiddeld tussen het slachtoffer en zijn ouders, volgens de raadsman. Die vroeg de rechtbank geen tbs met dwangverpleging op te leggen. E. heeft toegegeven dat hij de jongen heeft misbruikt toen hij minderjarig was. Daar heeft hij spijt van, zei de advocaat.

Fragiel

Het slachtoffer is inmiddels 21 jaar, zijn toestand is "fragiel", zei zijn advocaat dinsdag tijdens de eerste zittingsdag. De rechtbank doet op 2 december uitspraak.