Schiphol verwerkte 68,8 miljoen passagiers in 2025

SCHIPHOL (ANP) - Luchthaven Schiphol heeft vorig jaar in totaal 68,8 miljoen passagiers verwerkt, een stijging vergeleken met een jaar eerder toen het ging om 66,8 miljoen reizigers. Daarmee liggen de reizigersaantallen nog wel lager dan voor de coronapandemie, want in 2019 werd het recordaantal van 71,7 miljoen reizigers verwelkomd door Schiphol

Volgens Schiphol reisden vorig jaar 43,6 miljoen passagiers direct van of naar de luchthaven, waarbij Schiphol voor hen de plek van vertrek of aankomst was. Meer dan 25 miljoen reizigers hadden een overstap op Schiphol.

De meeste mensen gingen vanaf Schiphol op reis naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Verenigde Staten en Turkije. Het aantal vluchten van en naar Schiphol bedroeg vorig jaar 477.552, een plus van 1 procent vergeleken met 2024. Volgens de luchthaven kiezen luchtvaartmaatschappijen daarbij steeds vaker voor stillere vliegtuigen op vluchten van en naar Schiphol.