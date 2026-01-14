Denemarken steekt miljarden in extra defensie Groenland

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken steekt 88 miljard Deense kronen (bijna 12 miljard euro) in het versterken van de defensie van Groenland, zegt minister van Defensie Troels Lund Poulsen. Volgens hem is dat nodig voor de veiligheid van het Noordpoolgebied.

Eerder kondigden Denemarken en Groenland al aan dat de militaire aanwezigheid op en rond het eiland per direct zou worden versterkt. Dat gebeurt niet alleen met schepen en troepen uit Denemarken, maar ook uit andere NAVO-landen. Poulsen zei niet om welke landen het gaat, maar de Zweedse premier Ulf Kristersson zei eerder al dat woensdag militairen uit zijn land waren gearriveerd op Groenland.

Poulsen wilde niet ingaan op vragen over tegen wie de extra inzet van militairen gericht is. Of dat is tegen de Amerikanen, die hebben gezegd Groenland over te willen nemen, of tegen de Russen en Chinezen, die juist volgens de Verenigde Staten een bedreiging vormen voor het arctische eiland.