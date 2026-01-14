Noodtoestand voor Oekraïense energiesector na Russische aanvallen

KYIV (ANP) - In Oekraïne wordt de noodtoestand afgekondigd voor de energiesector, zegt president Volodymyr Zelensky. Russische aanvallen hebben de afgelopen tijd geleid tot grootschalige stroomuitval in de koude winter.

"De gevolgen van Russische aanvallen en verslechterende weersomstandigheden zijn ernstig", erkent Zelensky op X. Hij kondigt daar een reeks noodmaatregelen aan om de situatie te verbeteren.

Zo komt er een permanent coördinatiecentrum om problemen in Kyiv aan te pakken. Ook moet de import van elektriciteit worden opgevoerd en bekijkt de overheid of regels rond de avondklok herzien moeten worden vanwege het extreem koude weer, zodat burgers naar steunpunten kunnen.

Zelensky benadrukt dat reparatieteams, energiebedrijven en andere instanties "rond de klok" actief zijn om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. "Veel problemen vereisen een dringende oplossing."