Ook accountantskantoor EY ontdekt fraude met toetsen

ROTTERDAM (ANP) - Bij accountantskantoor Ernst & Young (EY) is ook examenfraude ontdekt. Dit meldt EY in zijn transparantieverslag over 2023 en 2024. Bij andere accountantskantoren is de fraude met toetsen al eerder ontdekt.

De examenfraude bestond uit het onderling delen van antwoorden van verplichte toetsen tussen accountants, wat niet mag. EY onderzoekt sinds vorig jaar of examenfraude ook binnen de organisatie heeft plaatsgevonden tussen 2018 en 2023. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wilde dat alle grote accountantskantoren zo'n onderzoek doen. EY verwacht dat zijn onderzoek uiterlijk in 2025 is afgerond, maar dat het langer duurt dan verwacht.

Hoeveel gevallen van examenfraude bij EY tot nu toe zijn ontdekt, meldt het accountantskantoor niet. Antwoorden van onlinetoetsen zijn onderling gedeeld. Verder hebben medewerkers mogelijke overtredingen niet gemeld, wat ze eigenlijk wel moesten doen.