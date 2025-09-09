Schiphol waarschuwt voor annuleringen door staking bij KLM

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol waarschuwt reizigers voor de mogelijke gevolgen van een staking bij het grondpersoneel van KLM op woensdag. Reizigers moeten rekening houden met vertraagde en geannuleerde vluchten, meldt de luchthaven op zijn website. Ook KLM waarschuwt voor mogelijke hinder op de stakingsdag en de dagen ervoor en erna.

Het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij legt woensdag tussen 08.00 en 10.00 uur het werk neer, hebben vakbonden FNV en CNV vorige week aangekondigd. Het gaat onder meer om medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verplaatsen of reizigers te woord staan. Volgens de bonden zullen de werkonderbrekingen grote gevolgen hebben.

De bonden zijn boos over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden.