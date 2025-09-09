ECONOMIE
Beurzen reageren gelaten op val Franse regering, AEX licht hoger

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 9:21
anp090925063 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend licht omhoog. Beleggers reageerden gelaten op de val van de Franse regering. De Franse premier François Bayrou verloor maandag zoals verwacht een vertrouwensstemming in het parlement over zijn voorgenomen bezuinigingen. Bayrou zal dinsdag zijn ontslag aanbieden bij president Emmanuel Macron. Macron zal in de komende dagen een nieuwe premier benoemen. De oppositiepartijen willen dat de president nieuwe verkiezingen uitschrijft.
Bayrou vond geen steun voor zijn voorgenomen bezuinigingen van 44 miljard euro, waarmee hij de "levensbedreigende" Franse schuldenlast wilde aanpakken. Bayrou trad negen maanden geleden aan als premier, nadat zijn voorganger Michel Barnier in december ook al was weggestemd. Sinds Macron in 2017 aantrad als president, telde Frankrijk al zes premiers.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 907,56 punten. De Parijse CAC40-index, die maandag al 0,8 procent won, klom nu 0,2 procent.
