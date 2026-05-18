Schiphol waarschuwt voor lange rijen bij beveiligingscontrole

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol waarschuwt maandag voor lange rijen voor de security, op de dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten om extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden.

Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerster van Schiphol niet aangeven. "Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk", geeft ze wel aan, na een bericht van De Telegraaf waarin reizigers klagen over een wachttijd van meer dan een uur.

Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe vennootschappen zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Als gevolg van de nieuwe opzet zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever.

Grip

De werkwijze is gekozen om Schiphol meer grip te geven op de beveiliging, ook om chaos met lange rijen tot buiten de vertrekhallen zoals in de zomer van 2022 te voorkomen. Vakbond FNV had onlangs echter gewaarschuwd dat de veranderingen voor onrust zorgen onder beveiligers, onder meer door onduidelijkheden over roosters. Ook signaleerde de vakbond onder de beveiligers aanhoudende klachten over een hoge werkdruk.

Of de lange rijen van maandag verband houden met de nieuwe manier van werken, wil Schiphol niet bevestigen. Volgens de woordvoerster brengt Schiphol momenteel nog in kaart wat er precies aan de hand is.

Schiphol adviseert reizigers op tijd op de luchthaven te zijn. Voor vluchten binnen Europa is dat twee uur van tevoren en voor intercontinentale vluchten drie uur. Ook wordt reizigers aangeraden hun actuele informatie in de gaten te houden, bijvoorbeeld via de Schiphol-website en luchtvaartmaatschappijen.