Haat je peuter broccoli of andere groenten? De oorzaak ligt mogelijk al in de baarmoeder

Aan tafel verandert het regelmatig in een strijdtoneel: ouders die nog één hap broccoli in de slokdarm van hun kleine pogen te deponeren en kinderen die hun neus ophalen voor alles wat groen is. Die groente-afkeer lijkt te ontstaan in een zeer vroeg stadium, misschien zelfs al in de baarmoeder.

Onderzoekers van Durham University denken dat baby’s tijdens de zwangerschap al wennen aan smaken uit het eetpatroon van hun moeder. Dat zou later invloed kunnen hebben op wat kinderen lekker vinden of juist absoluut niet willen eten.

Prenatale smaakstoffen

Voor het onderzoek kregen zwangere vrouwen capsules met boerenkool- of wortelpoeder. Die smaakstoffen kwamen via het vruchtwater bij de foetus terecht. En omdat ongeboren baby’s vruchtwater inslikken, maken ze volgens de onderzoekers al voor hun geboorte kennis met verschillende smaken en geuren.

De wetenschappers volgden de kinderen vervolgens jarenlang. Eerst keken ze via echo’s naar gezichtsuitdrukkingen van foetussen in de buik. Daarna werd onderzocht hoe baby’s van enkele weken oud reageerden op dezelfde geuren. Op driejarige leeftijd volgde de ultieme test: kinderen kregen natte wattenstaafjes met wortel- of boerenkoolpoeder onder hun neus.

Boerenkool

Wat bleek? Kinderen die in de baarmoeder vaker met wortel in aanraking kwamen, reageerden later positiever op de geur van wortel en trokken vaker een vies gezicht bij boerenkool. Bij de boerenkoolgroep gebeurde juist het tegenovergestelde. De resultaten verschenen afgelopen week in het wetenschappelijke tijdschrift Developmental Psychobiology

"Hieruit kunnen we afleiden dat blootstelling aan een bepaalde smaak in de late zwangerschap kan leiden tot een langdurig geheugen voor die smaak of geur bij kinderen", zegt hoofdonderzoeker Nadja Reissland tegen The Times. "Mogelijk beïnvloedt dat hun voedselvoorkeuren nog voor jaren na de geboorte."

Niet schuldig voelen

Experts plaatsen wel enkele kanttekeningen. Voedingswetenschapper Jaap Seidell wijst erop dat slechts twaalf kinderen werden gevolgd en dat een controlegroep ontbrak. "Misschien reageren kinderen op die leeftijd sowieso minder heftig op bepaalde smaken, of leren ze dat later gewoon door ervaring met eten thuis", stelt hij.