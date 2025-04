Schoenenwinkelketen vanHaren opent winkels in oud-Blokkerpanden

WAALWIJK (ANP) - Schoenenwinkelketen vanHaren opent negen nieuwe winkels in voormalige Blokker-panden. Dit meldt vanHaren bij de bekendmaking van de jaarresultaten.

De winkelketen wil voormalige Blokker-locaties in onder meer Amersfoort, Zwolle, Waddinxveen en Haarlem in de loop van dit jaar ombouwen. In totaal wil vanHaren in 2025 achttien nieuwe winkels in Nederland openen. Vorig jaar kwamen er al nieuwe winkels van vanHaren bij in bijvoorbeeld Den Helder, Vlaardingen en Arnhem. Momenteel heeft de schoenenwinkelketen 137 locaties in Nederland en 55 in België.

Mede door de uitbreiding steeg de omzet van vanHaren in 2024 naar 287,3 miljoen euro, tegen 281,9 miljoen euro in 2023. De keten verkocht vorig jaar zo'n 7,9 miljoen paar schoenen, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Blokker werd in november vorig jaar failliet verklaard, waarna honderden winkels van die keten moesten sluiten. De ongeveer 45 franchisewinkels zijn nog wel open.