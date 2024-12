Scholz roept Duitse bedrijven op tot meer investeringen Oekraïne

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft het Duitse bedrijfsleven opgeroepen meer investeringen te doen in Oekraïne. Die oproep deed hij op een Duits-Oekraïens bedrijvenforum in Berlijn. Met die investeringen kan het Duitse bedrijfsleven helpen met de wederopbouw van het door de oorlog met Rusland verscheurde Oekraïne, aldus Scholz.

"Als je investeert in Oekraïne vandaag en de jaren die komen dan investeer je in een toekomstig EU-lid", zei de bondskanselier. "Na de oorlog zullen we groeicijfers en ontwikkelingsmogelijkheden zien in Oekraïne die we alleen kennen van de landen in Centraal- en Oost-Europa die lid zijn geworden van de EU in de afgelopen twintig jaar."

Volgens Scholz zijn er nu ongeveer 2000 Duitse ondernemingen actief in Oekraïne. "Veel van die bedrijven hebben plannen voor meer investeringen. Ze helpen de wederopbouw van het land."