FBI-directeur Wray stapt eerder op, Trump wilde hem sowieso weg

WASHINGTON (ANP/RTR) - De directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Christopher Wray, stapt vervroegd op aan het einde van het presidentschap van Joe Biden. Toekomstig Amerikaans president Donald Trump had al aangekondigd dat hij Wray wilde ontslaan.

De FBI-directeur was in 2017 aangesteld door Trump in diens eerste termijn als president. Wray had in principe tot 2027 kunnen blijven. Trump wil hem echter vervangen door Kash Patel, een fel criticus van de landelijke recherchedienst.

Wray haalde zich de afgelopen jaren de woede van toen ex-president Trump op de hals. Zo deed de FBI onder meer een huiszoeking in Trumps landgoed Mar-a-Lago, om te kijken of daar geheime documenten aanwezig waren.

FBI-directeuren worden in principe benoemd voor een termijn van tien jaar om de dienst zoveel mogelijk onafhankelijk te houden van de politiek.