Schoonmakers krijgen hogere reiskostenvergoeding in nieuwe cao

UTRECHT (ANP) - Schoonmakers krijgen vanaf volgend jaar de maximale fiscale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. CNV meldt dat dit is afgesproken in de nieuwe cao, die volgens de vakbond voor 120.000 schoonmakers in Nederland geldt.

De nieuwe reiskostenregeling gaat vanaf 1 januari 2027 in. CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek vindt het "een forse verbetering" en stelt dat de reiskosten voor veel schoonmakers "een groeiend probleem" zijn. "Een steeds groter deel van het salaris gaat hieraan op. Ze leggen nu geld bij om op het werk te komen."

Vakbondsleden moeten nog wel stemmen over de nieuwe cao, die van 1 juli 2026 tot 1 juli 2028 moet lopen. Daarin is ook overeengekomen dat de lonen vanaf 1 januari 2027 omhooggaan met 3,1 procent en een jaar later met nog eens 3 procent.

Het kabinet kwam vorige maand met maatregelen vanwege de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten, waaronder het verhogen van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding van 23 cent naar 25 cent per kilometer.