Volleybalster Daalderop mist groot deel zomerprogramma Oranje

Sport
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 17:01
UTRECHT (ANP) - Aanvoerder Nika Daalderop van de Nederlandse volleybalsters mist naar verwachting een groot deel van het zomerprogramma van Oranje. De 27-jarige Amsterdamse kampt met een hamstringblessure. Daalderop ontbreekt deze week tijdens de wedstrijden in de Four Nations Cup in Apeldoorn en in juni bij de start van de Volleyball Nations League.
"Dat is een tegenvaller", zei Daalderop via de bond. "Ik had me verheugd op de zomer met het Nederlands team, maar moet nu geduld opbrengen. De revalidatie is al begonnen, maar het is op dit moment nog niet te zeggen hoe lang die gaat duren. Ik zal vanaf de zijlijn de ploeg blijven ondersteunen."
Daalderop liep de blessure twee weken geleden op in het Final Four-weekend van de Champions League in Istanbul.
