ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deel bewijs tegen verdachte moord op verzekeraar in VS onwettig

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 17:07
anp180526134 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Een deel van het bewijs aangevoerd tegen de van moord verdachte Luigi Mangione (28) is volgens een rechter in New York onwettig verkregen en niet toelaatbaar in het proces. Dat moet 8 september beginnen. Mangione wordt ervan beschuldigd eind 2024 in New York de baas van de zorgverzekeringsonderneming UnitedHealthcare, Brian Thompson, te hebben vermoord.
Het gaat om materiaal in een rugzak die Mangione bij zich had tijdens zijn arrestatie in Pennsylvania, vijf dagen na de daad. Daarbij zou de politie de rugzak zonder rechterlijk bevel daartoe hebben doorzocht en hebben nagelaten Mangione op zijn rechten als verdachte te wijzen.
Mangione ontkent alle beschuldigingen. In de publieke opinie geniet hij enige steun, omdat er in de VS veel antipathie heerst tegenover zorgverzekeringsbedrijven. Die zouden met hun praktijken verzekerden benadelen en de prijzen kunstmatig opdrijven.
De vervolging van Mangione kent meerdere problemen voor justitie, om procedurele redenen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Loading