Deel bewijs tegen verdachte moord op verzekeraar in VS onwettig

NEW YORK (ANP/RTR) - Een deel van het bewijs aangevoerd tegen de van moord verdachte Luigi Mangione (28) is volgens een rechter in New York onwettig verkregen en niet toelaatbaar in het proces. Dat moet 8 september beginnen. Mangione wordt ervan beschuldigd eind 2024 in New York de baas van de zorgverzekeringsonderneming UnitedHealthcare, Brian Thompson, te hebben vermoord.

Het gaat om materiaal in een rugzak die Mangione bij zich had tijdens zijn arrestatie in Pennsylvania, vijf dagen na de daad. Daarbij zou de politie de rugzak zonder rechterlijk bevel daartoe hebben doorzocht en hebben nagelaten Mangione op zijn rechten als verdachte te wijzen.

Mangione ontkent alle beschuldigingen. In de publieke opinie geniet hij enige steun, omdat er in de VS veel antipathie heerst tegenover zorgverzekeringsbedrijven. Die zouden met hun praktijken verzekerden benadelen en de prijzen kunstmatig opdrijven.

De vervolging van Mangione kent meerdere problemen voor justitie, om procedurele redenen.