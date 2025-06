Šefčovič meldt productief overleg met handelsvertegenwoordiger VS

PARIJS (ANP/RTR) - De Europese handelscommissaris Maroš Šefčovič heeft een "productief en constructief gesprek" gehad met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. Dat liet de Slowaak woensdag weten op socialemediaplatform X.

De EU en de VS proberen een akkoord te bereiken over handelstarieven. Šefčovič sprak met Greer in de marge van een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens hem gaat het inmiddels de goede kant op in het overleg. "We boeken in hoog tempo vooruitgang in de juiste richting - en blijven nauw contact houden om de vaart erin te houden."

De EU en de VS hebben tot 9 juli om een overeenkomst te sluiten. Anders dreigt Trump de heffing op goederen uit de EU te verhogen van 10 naar 20 procent.