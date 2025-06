Blijven zitten was de makkelijke weg, zegt Wilders

DEN HAAG (ANP) - De coalitie overeind houden zou de makkelijke weg geweest zijn, zei PVV-leider Geert Wilders in het debat over de kabinetsval. "Uiteindelijk moet ik de afweging maken: ga ik door voor het pluche, blijf ik zitten, laat ik alle bewindslieden zitten, terwijl ik eigenlijk vind dat mijn belangrijkste belofte niet wordt waargemaakt?" Daarmee doelde Wilders op de belofte om minder asielzoekers Nederland in te laten.

"Heel veel mensen zijn boos dat ik het heb gedaan", zei Wilders over zijn keuze om de PVV uit de coalitie terug te trekken. "Maar ik heb er geen seconde spijt van. En ik weet ook dat er heel veel steun is, omdat ik mijn rug recht heb gehouden en vecht voor die beperking van de instroom van asiel."

De radicaal-rechtse politicus zei dat veel plannen in de pijplijn zitten, maar gaf toe dat hij lang niet alles heeft bereikt wat hij wilde. Het kabinet had maar een jaar de tijd voordat Wilders het liet vallen en in dat tijdsbestek "kan je weinig laten zien".

'Mensen zijn teleurgesteld'

Wilders reageerde op een betoog van SP'er Jimmy Dijk, die de PVV verweet weg te lopen. Daarbij doelde Dijk juist niet op asiel, maar op andere onderwerpen zoals het eigen risico, huurprijzen, ouderenzorg en onderwijs. "U heeft deze mensen de rug toegekeerd."

Dat weersprak Wilders. "Ik heb mijn best gedaan voor die mensen."

Dijk: "Het enige wat er is gebeurd de afgelopen anderhalf jaar is dat het één grote Geert Wilders-show is geweest. De mensen thuis zijn teleurgesteld."