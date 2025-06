Gaza: 18 doden door Israëlisch bombardement op schoolgebouw

Achttien Palestijnen, onder wie vrouwen en kinderen, zijn woensdag omgekomen door een Israëlisch bombardement op een schoolgebouw in Khan Younis in het zuiden van Gaza. Volgens Al Jazeera zijn tot dusver deze dag 26 Palestijnen gedood.

Zowel persbureau Reuters als de Arabische nieuwszender bevestigt het bombardement op de school, waar vluchtelingen zich schuilhielden. Israël heeft nog geen informatie gegeven over de aanval. Medische bronnen hebben Al Jazeera laten weten dat zij in Gaza tot nu toe 26 doden hebben geteld. Volgens de nieuwsorganisatie doodde een Israëlische drone ook een man en zijn twee kinderen toen ze hun huis verlieten in Khan Younis. Ook in Jabalia kwamen twee Palestijnen om na een droneaanval, aldus Al Jazeera.

Israël had inwoners van Gaza al wel gewaarschuwd om weg te blijven bij de hulpposten van de door de VS gesteunde hulporganisatie Gaza Humanitarian Foundation (GHF), omdat Israël deze inmiddels ziet als gevechtszones.