SER: aandeel vrouwen in bestuur grote bedrijven groeit verder

DEN HAAG (ANP) - Het aandeel vrouwen in het bestuur van grote Nederlandse bedrijven is verder gestegen. De Sociaal-Economische Raad (SER) meldt dat het aandeel vrouwen eind 2024 is toegenomen naar gemiddeld 17,3 procent, 2 procentpunt meer dan een jaar eerder. De groei van de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen stagneerde echter.

Volgens de adviesraad hebben ruim 4000 bedrijven cijfers over de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top en subtop over 2024 gedeeld. "Ondanks de turbulente tijden waarin genderbalans en diversiteit en inclusie wereldwijd onder druk zijn komen te staan, toont het grotere responspercentage aan dat Nederlandse organisaties zich blijvend inzetten voor meer genderdiversiteit en een inclusieve werkomgeving", zegt SER-voorzitter Kim Putters hierover. Een werkvloer waarin iedereen gelijke kansen krijgt, is volgens hem "een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendig ondernemen en het realiseren van brede welvaart in Nederland".

In Nederland geldt sinds 1 januari 2022 een wet die moet zorgen voor een gelijkere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top en subtop van grote bedrijven. Daarin staat dat de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor ten minste een derde uit mannen en een derde uit vrouwen moet bestaan.

Gelijkere man-vrouwverhouding

De SER meldt dat de raad van commissarissen eind 2024 gemiddeld voor 26,1 procent uit vrouwen bestond. In 2022 was dit nog 26,2 procent en een jaar later 25,7 procent. De adviesraad verklaart dat bedrijven die hierover vanaf 2023 rapporteren, gemiddeld een lager aandeel vrouwen in de rvc hebben dan bedrijven die dit al langer doen.

Het percentage bedrijven zonder vrouwen in het bestuur en de rvc blijft dalen. De SER zegt dat 56 procent van de besturen en 30,5 procent van de rvc's van grote bedrijven nog steeds volledig uit mannen bestaat. Het is volgens de raad belangrijk dat meer bedrijven hun plannen voor een gelijkere man-vrouwverhouding verder uitwerken.

Het Centraal Planbureau (CPB) constateerde woensdag na een studie dat het diversiteitsquotum voor rvc's effectief is. Twee jaar na de invoering voldoet 92 procent van de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven aan de eis. "Het quotum heeft geleid tot een aanzienlijk evenwichtiger man-vrouwverhouding en ging gepaard met benoemingen van even goed gekwalificeerde commissarissen", aldus het CPB.