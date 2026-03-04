VS denken mondiale heffing deze week te verhogen naar 15 procent

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten voeren waarschijnlijk deze week een wereldwijd tarief voor importheffingen in van 15 procent, zei minister van Financiën Scott Bessent. Die stap is nodig omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump onrechtmatig verklaarde.

Na die juridische nederlaag sprak Trump een andere wet aan die hem het recht geeft zonder inspraak van het Congres heffingen in te voeren voor een periode van maximaal 150 dagen. Onlangs voerde de president zo een universeel tarief van 10 procent in. Dat gaat "waarschijnlijk ergens deze week" omhoog naar 15 procent, zei Bessent tegen zakenzender CNBC.

In die periode hoopt de regering-Trump de door het Hooggerechtshof afgeschoten importheffingen weer in ere te herstellen, zei Bessent. Dat kan bijvoorbeeld na onderzoeken die moeten uitwijzen of de import van bepaalde goederen de nationale veiligheid bedreigt. "Ik heb er veel vertrouwen in dat de heffingen binnen vijf maanden op hun oude niveau zijn", zei de minister.