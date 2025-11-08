ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shein ontloopt blokkade in Frankrijk na verwijderen sekspoppen

Economie
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 10:21
anp081125076 1
PARIJS (ANP/DPA) - Webwinkel Shein ontloopt een directe blokkade in Frankrijk. De regering in Parijs dreigde daartoe over te gaan nadat in het assortiment van Shein op kinderen lijkende sekspoppen waren ontdekt. Maar volgens de Franse overheid heeft Shein de bewuste artikelen inmiddels verwijderd.
"De overheid is erin geslaagd om Shein alle illegale producten van zijn platform te laten verwijderen", staat in een verklaring. Shein blijft evenwel "onder nauwlettend toezicht van de staatsautoriteiten". De juridische procedures die woensdag tegen het in China opgerichte concern zijn gestart, zullen doorgaan.
Volgens de verklaring wordt Shein nog geconfronteerd met vier onderzoeken over de kwestie. De douane heeft verder honderdduizenden pakketten van Shein in beslag genomen. Die worden nog steeds geïnspecteerd en die controles zouden mogelijk ook nog tot sancties kunnen leiden. Frankrijk heeft deze week daarnaast de Europese Commissie opgeroepen Shein te onderzoeken en aan te pakken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

shutterstock_2512794689

Wat je vooral niet moet zeggen tegen je verslaafde zoon of dochter

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

Loading