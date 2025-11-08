Shein ontloopt blokkade in Frankrijk na verwijderen sekspoppen

PARIJS (ANP/DPA) - Webwinkel Shein ontloopt een directe blokkade in Frankrijk. De regering in Parijs dreigde daartoe over te gaan nadat in het assortiment van Shein op kinderen lijkende sekspoppen waren ontdekt. Maar volgens de Franse overheid heeft Shein de bewuste artikelen inmiddels verwijderd.

"De overheid is erin geslaagd om Shein alle illegale producten van zijn platform te laten verwijderen", staat in een verklaring. Shein blijft evenwel "onder nauwlettend toezicht van de staatsautoriteiten". De juridische procedures die woensdag tegen het in China opgerichte concern zijn gestart, zullen doorgaan.

Volgens de verklaring wordt Shein nog geconfronteerd met vier onderzoeken over de kwestie. De douane heeft verder honderdduizenden pakketten van Shein in beslag genomen. Die worden nog steeds geïnspecteerd en die controles zouden mogelijk ook nog tot sancties kunnen leiden. Frankrijk heeft deze week daarnaast de Europese Commissie opgeroepen Shein te onderzoeken en aan te pakken.