Krant: Ierland wapent zich tegen drones voor EU-voorzitterschap

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 10:23
anp081125077 1
DUBLIN (ANP) - Ierland werkt aan veiligheidsmaatregelen tegen drones voordat het volgend jaar het EU-voorzitterschap overneemt. De krant The Irish Times schrijft dat versneld een antidronesysteem wordt aangeschaft en dat de politie de beschikking moet krijgen over korte-afstandswapens om onbemande toestellen tegen te houden. Ook zou worden overwogen de hulp in te schakelen van grote EU-landen, die bijvoorbeeld een oorlogsschip naar Dublin kunnen sturen om te helpen bij het verdedigen van het luchtruim.
Over het wapenen van de Ierse agenten tegen drones vindt ook overleg plaats met de Nederlandse politie, meldt de krant. Daarnaast zijn Ierse agenten naar Kopenhagen gegaan om te kijken hoe Denemarken veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Dat land heeft momenteel het roterende EU-voorzitterschap en kreeg herhaaldelijk te maken met drone-activiteiten in het luchtruim. Ook andere Europese landen hebben daar melding van gemaakt.
Ierland wil voorbereid zijn op dergelijke incidenten tijdens het voorzitterschap, dat in juli begint. Er worden dan Europese leiders en ministers verwacht in het land. Volgens de krant willen de Ierse autoriteiten in elk geval een luchtafweersysteem klaarzetten op een militaire basis in Baldonnel, bij hoofdstad Dublin. Dat moet ervoor zorgen dat Europese hoogwaardigheidsbekleders veilig kunnen landen.
