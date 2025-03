Hornbach ontvangt meer klanten en vergroot marktaandeel

HOUTEN (ANP) - Hornbach heeft zijn marktaandeel in Nederland vorig jaar verder uitgebreid van 27,1 procent naar gemiddeld 28,1 procent. Dat heeft de doe-het-zelfketen dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de voorlopige jaarresultaten. Volgens Hornbach is het aantal klanten in 2024 opnieuw gestegen, zowel in fysieke winkels als online.

Hornbach heeft in Nederland negentien winkels. Naast Nederland wist Hornbach ook de marktaandelen in Duitsland, Tsjechië en Zwitserland te vergroten.

De totale omzet van de Hornbach Groep steeg vorig jaar met 0,6 procent tot 6,2 miljard euro. Daarvan werd 2,8 miljard euro omgezet op de thuismarkt in Duitsland. De omzet in Nederland komt niet naar voren uit de resultaten. Ons land valt onder de subgroep 'andere Europese landen', die samen goed waren voor ruim 3 miljard euro aan opbrengsten.