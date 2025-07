Shell eindigt onderin AEX na tegenvallende kwartaalupdate

AMSTERDAM (ANP) - Shell is maandag onderin de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam geëindigd. Het olie- en gasconcern kwam met een kwartaalupdate die niet in de smaak viel bij beleggers. Zo is de verwachting dat de handelsresultaten voor zowel gas als olie in het tweede kwartaal aanzienlijk lager zullen zijn dan in de drie maanden daarvoor. Shell stond aan het einde van de handelsdag 2,5 procent lager.

De olieprijzen gingen begin april fors omlaag. Aanleiding daarvoor waren zorgen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en de vrees voor een afzwakkende wereldeconomie door de handelsonrust. Daarnaast kwamen de olieprijzen onder druk te staan door productieverhogingen van oliekartel OPEC+.

De AEX-index sloot 0,6 procent hoger op 913,98 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 902,16 punten. De beurs in Parijs steeg 0,4 procent, Londen daalde 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 1,2 procent na een onverwachte stijging van de Duitse industriële productie.