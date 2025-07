Shell hoger op Damrak na cijfers, ArcelorMittal in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met verlies gesloten. Beleggers op het Damrak hadden een drukke dag met kwartaalcijfers van onder meer Shell, ArcelorMittal, ING, Unilever en Air France-KLM. Die resultaten werden wisselend ontvangen.

Shell nam de leiding in de AEX met een plus van 1 procent. De winst van het olie- en gasconcern daalde in het tweede kwartaal minder sterk dan verwacht. Verder gaat Shell opnieuw voor miljarden aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. ArcelorMittal verloor 2,6 procent bij de hoofdfondsen. De staalproducent boekte minder omzet in het tweede kwartaal dan een jaar geleden. Ook werd het bedrijf iets negatiever over de staalvraag, exclusief China, dit jaar door de Amerikaanse importheffingen.

De AEX eindigde 0,8 procent in het rood op 902,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 903,78 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,1 procent in, na nieuwe inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk. Londen zakte een fractie.