Dodental van Russische aanval op Kyiv loopt op

KYIV (ANP/RTR) - Het dodental van de Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag op Kyiv is opgelopen tot dertien, melden de autoriteiten in de Oekraïense hoofdstad. 135 mensen raakten gewond.

Volgens president Volodymyr Zelensky zette Rusland meer dan driehonderd drones en acht raketten in bij de aanval. Een van de doden was een 6-jarig jongetje. Elf andere kinderen raakten gewond. Dat is volgens burgemeester Vitali Klitsjko het hoogste aantal gewonde kinderen bij één aanval sinds het begin van de oorlog. Een van hen is een baby van vijf maanden oud.

Het stadsbestuur heeft voor vrijdag een dag van rouw aangekondigd voor de slachtoffers. Dat betekent dat alle evenementen worden afgelast en dat vlaggen halfstok hangen.