Burgemeester Delfzijl over vermissing: tussen hoop en vrees

DELFZIJL (ANP) - "We hopen op een goede afloop, maar we bevinden ons tussen hoop en vrees", verwoordde burgemeester Ben Visser de gevoelens in Delfzijl over de vermissing van Jeffrey (10) en Emma (8). In navolging van de oproep van de familie van de kinderen bij het gemeentehuis vroeg ook hij te blijven zoeken naar de kinderen, die zaterdagmiddag werden meegenomen door hun vader.

De moeder en kinderen wonen in het Groningse Delfzijl. Visser dankte iedereen "heel hartelijk" die "vanuit heel Nederland naar ons toe is gekomen" voor hulp en steun. "Wij zien en horen dat en dat doet ons goed."

Ook vroeg de burgemeester iedereen om afstand te houden tot het gezin, de woning en de school en zo de ruimte te geven "die zij nodig hebben". "Ze zijn in pijn. Dit is ongelooflijk zwaar. Dit gaat dwars door je vader- of moederhart heen."

Voor Visser deed de oudere halfbroer van de kinderen namens zijn familie de oproep "alsjeblieft" te blijven zoeken. "Geef niet op."