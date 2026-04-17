Shell onderuit in AEX door olieprijs, Air France-KLM flink hoger

AMSTERDAM (ANP) - Olie- en gasconcern Shell was vrijdagmiddag een flinke verliezer in de Amsterdamse AEX-index door de scherp gedaalde olieprijzen. Iran maakte bekend dat de Straat van Hormuz weer volledig is heropend voor de commerciële scheepvaart. Vanwege de oorlog had Iran die belangrijke zeestraat vrijwel volledig afgesloten voor olietankers. De olieprijzen daalden na de aankondiging meer dan 10 procent.

Shell zakte 5,5 procent op het Damrak. In Londen verloor het Britse BP bijna 7 procent en het Franse TotalEnergies werd bijna 6 procent lager gezet in Parijs.

Luchtvaartmaatschappijen gingen juist fors omhoog. Air France-KLM klom meer dan 8 procent in Amsterdam. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, won 6 procent in Londen, net als Lufthansa in Frankfurt. Ryanair steeg ruim 4 procent in Dublin en easyJet werd meer dan 8 procent meer waard in Londen.

De Europese aandelenbeurzen boekten ook winsten. De AEX won 0,5 procent tot 1021,60 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot meer dan 2 procent. Londen klom 0,6 procent.