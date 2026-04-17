Nederlands Thorizon wil eerste kernreactor in Zeeland plaatsen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse start-up Thorizon wil zijn eerste commerciële gesmoltenzoutreactor in Zeeland plaatsen. Die kernreactor moet er in 2034 staan. Daarvoor ondertekende het Amsterdamse bedrijf een overeenkomst met acht partijen, waaronder provincies en investeerders.

In een gesmoltenzoutreactor wordt vloeibaar zout gebruikt als brandstof en als koelmiddel. Dat is relatief veilig in vergelijking met andere soorten kernreactoren, legt topvrouw Kiki Lauwers van Thorizon uit. Daarnaast kan Thorizon bestaand kernafval gebruiken als brandstof, stelt Lauwers.

Onder meer de exploitant van de kerncentrale in Borssele, EPZ, en het nucleaire onderzoeksinstituut NRG Pallas zijn aangesloten bij de ontwikkeling. De Thorizon One wordt de eerste commerciële gesmoltenzoutreactor in Europa, volgens het bedrijf. Het moet in 2034 op het elektriciteitsnet worden aangesloten en levert energie voor 250.000 huishoudens.

Drie à vier voetbalvelden

Volgend jaar wordt begonnen met een testfaciliteit en een jaar later volgt een demonstratieproject in Petten in Noord-Holland. Dat project zal de grootte hebben van "een grote Amerikaanse koelkast", vertelt Lauwers. De uiteindelijke gesmoltenzoutreactor in Zeeland zal de grootte hebben van drie à vier voetbalvelden.

Thorizon heeft inmiddels tientallen miljoenen euro's opgehaald, onder meer via Invest-NL en provincies. Voor de bouw van een commerciële reactor is meer dan 500 miljoen euro nodig, vertelt de topvrouw.