Shell stijgt, ING zakt op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ING behoorde donderdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De bank boekte in het tweede kwartaal bijna een vijfde minder winst door lagere rente-inkomsten. Het financiële concern zette ook meer geld apart voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De kenners van de Belgische bank KBC haalde ING na publicatie van de cijfers van hun kooplijst af. Het aandeel werd 3 procent lager gezet. Concurrent ABN AMRO daalde 1,9 procent. De bank liet weten dat topman Robert Swaak in de eerste helft van 2025 aftreedt. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

Olie- en gasconcern Shell zag de winst in het tweede kwartaal stijgen vergeleken met een jaar geleden. Ten opzichte van het eerste kwartaal nam de winst wel flink af, maar viel desondanks hoger uit dan verwacht. Shell kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar aan, dat voor de publicatie van de derdekwartaalcijfers op 31 oktober zal worden afgerond. Het aandeel klom 1,4 procent.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 920,38 punten. De hoofdindex won een dag eerder nog 1,4 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 887,87 punten. Bij de middelgrote bedrijven lieten metalenspecialist AMG en roestvrijstaalmaker Aperam stevige koerswinsten zien dankzij goed ontvangen resultaten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen won 0,3 procent in afwachting van het rentebesluit van de Britse centrale bank.