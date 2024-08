Volkswagen verkoopt minder auto's, blijft kosten besparen

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder voertuigen afgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst, onder meer gecorrigeerd voor belastingen, daalde daarnaast met meer dan 2 procent tot een kleine 5,5 miljard euro.

De grootste autofabrikant van Europa blijft kosten besparen en zijn modellen vernieuwen. De autogroep uit Wolfsburg, met ook merken als Skoda, Porsche, Audi, Seat en de truckmerken MAN en Scania, verkocht wereldwijd meer dan 2,2 miljoen auto's in het tweede kwartaal. Dat is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de marge op de verkopen van het autoconcern viel terug.

Het resultaat na de eerste zes maanden van dit jaar ligt "onder onze ambities en potentie", aldus financieel topman Arno Antlitz in een toelichting. Hij zegt dat het concern vasthoudt aan eerder afgegeven verwachtingen voor het hele jaar. "We moeten echter wel significante inspanningen leveren aan de kostenkant in het tweede halfjaar en daarna om onze doelstellingen te bereiken."

Autofabrikanten, waaronder Volkswagen, hebben te maken met een zwakkere markt. Naast een stagnerende vraag uit China kampen ze ook met een tegenvallende verkoop van elektrische auto's.