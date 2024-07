Shell stopt tijdelijk met bouw biobrandstoffabriek Rotterdam

ROTTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Shell heeft de bouw van een biobrandstoffabriek in Rotterdam stopgezet om manieren te zoeken om de kosten van het project te verlagen. Het olie- en gasconcern spreekt van een tijdelijke pauze. Dat moet het bedrijf de ruimte geven om in te schatten wat commercieel gezien de beste weg voorwaarts is voor het project.

Met de fabriek, die wordt gebouwd bij Shell Energy and Chemicals Park bij Pernis, wilde Shell 820.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel per jaar gaan maken. Daarmee zou het project ook bijdragen aan de verduurzaming bij Shell.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Shell als het gaat om vergroening tempo mindert. Onder voormalig topman Ben van Beurden voerde Shell een plan in om in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten. Het concern benadrukt nu in een verklaring die doelstelling nog steeds na te streven.