Topfavorieten staan gelijk in klassement, maar vandaag draagt Carapaz geel. Hoe zit dat?

Na de sprintetappe in Turijn blijkt wel dat de topfavorieten in de Tour de France voorlopig geen zin hebben in het gele leiderstricot. Eritreër Biniam Girmay won de etappe, maar daarachter hielden de meeste kanshebbers op de leiderstrui hun benen stil. Hoe kan het dat Richard Carapaz vandaag het geel om de schouders mag dragen, terwijl een flink aantal renners samen bovenaan staan in het klassement, en waarom laten anderen de eer aan zich voorbijgaan?

Omdat Tadej Pogacar in dezelfde tijd staat als Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz, werd een som gemaakt van de posities in de ritten die tot nu toe geweest zijn. Carapaz eindigde, wanneer je de uitslagen in de eerste drie ritten bij elkaar op telt, het korst. Hij moest minstens veertien plekken beter finishen dan Pogacar, en dat lukte.

Pogacar eindigde moedwillig in de tweede helft van het peloton, net als Vingegaard en Evenepoel. Ondertussen hapte Carapaz, met hulp van zijn Nederlandse ploeggenoot Marijn van der Berg, gretig toe. “Het is een droom om dit tricot in mijn bezit te hebben en ik draag dit op aan mijn familie. Ik heb er keihard voor gewerkt en het betekent veel voor me. Marijn nam me vol mee naar de finish, daar ben ik hem dankbaar voor”, roept de Ecuadoriaan van EF Education-EasyPost enthousiast uit.

Normaal gesproken behoudt Carapaz de trui wel wat dagen, omdat hij in de vierde etappe wordt geacht met de besten mee te klimmen. Dit speelt de topfavorieten in de kaart, aangezien hun ploeg dan niet de verantwoordelijkheid in de koers hoeft te dragen. En daarnaast ontlopen zij dan ook de energieslurpende verplichtingen die de gele trui met zich meebrengt.