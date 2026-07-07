Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten door marktonrust

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell heeft in het tweede kwartaal opnieuw sterke handelsresultaten behaald door de onrust op de olie- en gasmarkt vanwege de Iranoorlog. Dat meldt Shell in een voorlopige update over de afgelopen drie maanden. Wel is de gasproductie van Shell flink gedaald door de schade aan een groot gascomplex van het bedrijf in Qatar door een Iraanse aanval in maart.

Shell zegt dat de resultaten uit de gashandel significant hoger zullen liggen dan in het eerste kwartaal toen die ook sterk waren. Bij de oliehandel wordt een vergelijkbaar resultaat verwacht als in de eerste drie maanden, toen die eveneens aanzienlijk hoger uitvielen dan in de voorgaande periode.

De totale productie van vloeibaar gemaakte gasproducten lag volgens Shell in het afgelopen kwartaal tussen de 610.000 en 650.000 vaten olie-equivalent per dag. Dat waren 909.000 vaten per dag in het eerste kwartaal. Die daling geeft volgens Shell de impact weer van de oorlog op de Qatarese productievolumes.