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Chipbedrijven onder druk op Damrak na resultaten Samsung

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 9:18
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen, mede door een goed ontvangen handelsupdate van olie- en gasconcern Shell (plus 2,7 procent). De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden echter onder druk na zware koersverliezen in de Aziatische chipsector, die volgden op de resultaten van Samsung.
Het Zuid-Koreaanse techconcern boekte afgelopen kwartaal opnieuw recordresultaten, dankzij de aanhoudende sterke vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Beleggers grepen de kwartaalcijfers echter aan om winst te nemen in het sterk gestegen aandeel.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1086,03 punten. ASMI, Besi en ASML zakten ruim 3 procent. De MidKap won 0,3 procent tot 1099,57 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Frankfurt verloor 0,3 procent.
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