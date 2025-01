Singapore wil in 2026 test met zelfrijdende bussen starten

SINGAPORE (ANP/AFP) - Singapore wil vanaf medio 2026 starten met een proef voor zelfrijdende openbare bussen, meldt de transportautoriteit LTA van de Aziatische stad- en eilandstaat in een bericht op Facebook. De zelfrijdende bussen zullen in delen van de stad voor een proefperiode van drie jaar worden ingezet, naast bestaande bemande bussen. De aanbesteding voor het project sluit naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 en de winnaar wordt eind dit jaar bekendgemaakt.

Zes zelfrijdende bussen met minimaal zestien zitplaatsen zullen door de gebieden Marina Bay en Shenton Way in het financiële district van de stad gaan rijden en door een bedrijventerrein en onderzoekscentrum aan de rand van de stad. De LTA begint met deze routes omdat ze korter en eenvoudiger zijn.

Tijdens de eerste fase van de proef hebben de zelfrijdende bussen nog wel een chauffeur aan boord om de veiligheid te bewaken. Na die fase zal die toezichthoudende rol worden overgenomen door een veiligheidscontroleur op afstand.