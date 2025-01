'Erasmusschutter' Fouad L.: er moesten heel veel mensen dood

ROTTERDAM (ANP) - Uit woede en frustratie dat hij zijn artsendiploma niet zou krijgen ontwikkelde Fouad L., de zogenoemde Erasmusschutter, naar eigen zeggen in maart of april 2023 "een heel verschrikkelijk plan". Dat zei hij maandag op vragen van de rechtbank in Rotterdam, aan het begin van zijn strafproces. "Er moesten heel veel mensen dood", aldus L.

De 33-jarige L. staat terecht voor de moorden op zijn buurvrouw Marlous (39), haar 14-jarige dochter Romy en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen. Het schokkende geweld voltrok zich op 28 september 2023. L. schoot Marlous en Romy dood in hun huis aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hij stak zijn huis in brand. Niet veel later schoot hij Damen dood in een collegezaal van het Erasmus MC. Ook hier stichtte hij brand en bedreigde hij tal van mensen. Uiteindelijk kon hij buiten door de politie worden overmeesterd.

Volgens L. werd hij gedreven door "extreme woede - oncontroleerbaar, hij bestond al jarenlang, en kon geen uiting krijgen". L. kreeg tijdens zijn studie problemen met docenten en werd enkele malen geschorst. Hij zei dit "onbegrijpelijk en onlogisch" te vinden. "Toen knapte er eigenlijk iets in me."

Het proces vindt plaats in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Rotterdam. De zaal is tot de laatste stoel gevuld, onder meer met nabestaanden, andere betrokkenen en pers en publiek. De rechtbank heeft de hele week uitgetrokken voor de zaak.