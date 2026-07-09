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Sjoerdsma ziet na bezoek China dat bedrijfsleven aan de slag moet

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 15:10
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SHANGHAI (ANP) - China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Tot die slotsom komt minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) na drie dagen op economische missie in China.
Hij kan een paar conclusies trekken, zei de minister aan het eind van het bezoek. Nederland staat er goed op in China, "zowel bij de overheid als het bedrijfsleven". Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken.
Maar vooral de "ongelofelijke innovatiekracht en de snelheid waarmee dat gaat", viel hem op. "Wij zullen op de een of andere manier dat tempo en die snelheid moeten zien te matchen." Er zijn "hier belangrijke lessen" te trekken voor ondernemers.
Als voorbeeld noemde hij de auto-industrie in China. "Die heeft echt een enorme sprong gemaakt." Bedrijven krijgen dan wel staatssteun, "maar de techniek is er wel degelijk". "Voor ons is het van belang dat wij daar een been bij trekken." De overheid zal daarvoor volgens hem de juiste omstandigheden moeten creëren.
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