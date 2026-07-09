Maersk vaart weer door Rode Zee en Suezkanaal

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk laat schepen tussen het Midden-Oosten en de Amerikaanse oostkust weer via het Suezkanaal varen. Hiermee zet de containerrederij een nieuwe stap in het herstel van de scheepvaartroutes door de Rode Zee.

De meeste grote rederijen stopten eerder met varen via het Suezkanaal toen Houthi-rebellen uit Jemen aanvallen uitvoerden in de Rode Zee. Schepen werden daardoor gedwongen om de aanzienlijk langere route rond Kaap de Goede Hoop in het zuiden van Afrika te nemen. De laatste tijd kijken scheepvaartconcerns echter weer naar de mogelijkheden voor een geleidelijke terugkeer naar de snellere vaarroute langs Egypte.

Maersk maakte maandag al bekend dat het enkele afvaarten via het Suezkanaal zou hervatten die worden uitgevoerd binnen zijn samenwerking met het Duitse Hapag-Lloyd.