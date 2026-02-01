ECONOMIE
Slechte start voor autoverkoop, elektrische auto's kelderen

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 11:07
anp010226049 1
BUNNIK (ANP) - Autodealers zijn het nieuwe jaar slecht begonnen, met een flinke daling van de nieuwverkopen in januari. Volgens de brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging rolden vorige maand maar 28.347 nieuwe auto's de Nederlandse showrooms uit, ruim 13 procent minder dan in januari vorig jaar. Het aantal volledig elektrische auto's kelderde zelfs met 35,4 procent.
In totaal werden in januari 7165 volledig elektrische auto's op kenteken gezet, waarmee het marktaandeel daalde tot 25,3 procent. Een jaar eerder bedroeg het marktaandeel van elektrisch aangedreven auto's nog 35,4 procent.
Nieuwe hybride auto's, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor, lieten in januari juist een flinke stijging zien. De verkoop van deze auto's kwam uit op 17.571, een stijging van 18,4 procent. Daarmee steeg het marktaandeel van hybrides naar 62 procent.
