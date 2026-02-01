ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen gewonden bij onrust in Turijn

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 11:11
anp010226050 1
TURIJN (ANP/DPA) - Zeker 31 politiemensen zijn gewond geraakt bij uit de hand gelopen protesten in Turijn. Dat melden de Italiaanse autoriteiten, die ook spreken over tien aanhoudingen. Over het aantal gewonde demonstranten bestaat onduidelijkheid.
In de noordelijke Italiaanse stad vonden zaterdag protesten plaats tegen de ontruiming van een links cultureel centrum eind vorig jaar. Aan de acties deden volgens organisatoren zo'n 50.000 mensen mee.
Uiteindelijk braken rellen uit, waarbij de politie onder meer zou zijn bekogeld met stenen en molotovcocktails. Ook zou brand zijn gesticht. Veiligheidstroepen reageerden met traangas en de inzet van een waterkanon.
De rechtse Italiaanse regering veroordeelde de onrust als een "aanval op de staat". Het kwam in december ook al tot ongeregeldheden na de ontruiming van het centrum.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546547556

Heb je last van een trillend oog of been? Dit kunnen de oorzaken zijn

psychopath-6

De vijf waarschuwingssignalen van een toxische persoonlijkheid – en waarom ze vaak toch succesvol zijn

5f6eba6d22c55912c565884bd518381285417e02

Ook Brazilië en andere BRICS-landen laten de dollar vallen

anp 457644513

7 briljante dingen die je nog meer kunt doen met olijfolie

ANP-546501163

Wil je gelukkiger worden? Deze methode werk het beste

vitamin-d-1

Vitamine D tegen depressie: wat zeggen meer dan 100 onderzoeken écht?

Loading