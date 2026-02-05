Vergelijkingssite: terugleveren stroom levert straks amper wat op

Het terugleveren van zonnestroom levert met ingang van volgend jaar voor veel huishoudens nauwelijks nog iets op. Vergelijkingssite Energievergelijk.nl heeft uitgerekend dat een doorsnee huishouden met zonnepanelen dat jaarlijks 2500 kilowattuur teruglevert, hieraan straks nog maar een halve euro per maand verdient.

Huishoudens mogen op stroom die zij op zonnige dagen terugleveren nu nog wegstrepen tegen hun eigen verbruik op andere momenten. Daarbij is teruggeleverde stroom evenveel waard als afgenomen stroom. Maar deze salderingsregeling wordt per 2027 beëindigd. Straks betalen huishoudens terugleverkosten voor elke kilowattuur die zij terugleveren aan het net en ontvangen zij een terugleververgoeding. Het verschil bepaalt wat teruglevering netto oplevert.

De vergelijkingssite baseert zich bij de berekening op de tarieven van verschillende energieleveranciers. Bij onder meer Essent, Energiedirect, Vattenfall, Greenchoice en Oxxio levert teruglevering dan nog slechts een kwart cent per kilowattuur op, aldus Energievergelijk.nl.