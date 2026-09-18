Slimmer shoppen over de grens: wat kost een volle supermarktkar in andere Europese landen Europa en de VS?

We vinden dat Nederland duur is. Maar is dat ook zo?Ben je klaar met de hoge prijzen bij de Nederlandse kassa? Je bent niet de enige. Steeds meer Nederlanders vragen zich af of dat wekelijkse ritje naar de supermarkt over de grens niet honderden euro's per jaar kan besparen.Nieuwe data van Eurostat en recent onderzoek van de Consumentenbond laten er geen gras over groeien: de mythe dat "alles in het buitenland even duur is" is officieel doorgeprikt. Een volle boodschappenkar kost in Nederland aanzienlijk meer dan in onze buurlanden, al spannen landen buiten de EU pas écht de kroon. In dit artikel zetten we de harde wereldwijde feiten en cijfers op een rij.In één oogopslag: De Wereldwijde BoodschappenindexOm te begrijpen waar jouw geld blijft, kijken we naar de officiële consumentenprijsindex van Eurostat en de OECD voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. In deze index staat het EU-gemiddelde vast op 100%. Alles daarboven is relatief duur, alles daaronder is goedkoper.

Land Prijsniveau Voedingsmiddelen (EU-gemiddelde = 100%) Wat betaal je voor een kar van €100 (EU-gemiddelde)? 🇨🇭 Zwitserland 162% €162 🇺🇸 Verenigde Staten 134% €134 🇱🇺 Luxemburg 122% €122 🇩🇰 Denemarken 120% €120 🇳🇱 Nederland 115% €115 🇧🇪 België 108% €108 🇩🇪 Duitsland 103% €103 🇫🇷 Frankrijk 101% €101 🇮🇹 Italië 98% €98 🇪🇸 Spanje 94% €94 🇷🇴 Roemenië 80% €80 🇵🇱 Polen 73% €73

Bron: Gecombineerde data op basis van recente Eurostat & OECD consumentenprijsindexen voor huishoudelijke consumptie.De feiten: Wat zegt de praktijk over onze buurlanden?De macrocijfers worden in de praktijk bevestigd door prijspeilingen van de Consumentenbond bij grote supermarktketens. Wie de grens oversteekt, bespaart direct op de kassabon:

Duitsland: Boodschappen zijn hier gemiddeld 15% goedkoper. Vooral drogisterijartikelen, frisdrank en bekende A-merken sleep je hier voor veel minder geld mee. A-merken zijn in Duitsland soms wel 25% goedkoper dan bij de Nederlandse supermarkten.

België: Gemiddeld 12% goedkoper dan in Nederland. Basisproducten zoals rijst en pasta zijn er echte budgetknallers.

Frankrijk: De absolute winnaar in de directe regio met gemiddeld 20% lagere prijzen voor je totale winkelmand. Bekende A-merken lopen hier zelfs op tot voordelen van 28%.

De wereldwijde uitschieters: Zwitserland en de VSWanneer we verder kijken dan onze directe buren, vallen twee landen direct op door hun extreme indexcijfers:

De schok van de Verenigde Staten (VS): Wie denkt dat de supermarkt in Nederland duur is, heeft nog geen winkelkar gevuld in de VS. Boodschappen liggen daar gemiddeld zo'n 19% hoger dan in Nederland (134% van het EU-gemiddelde). Dit komt door flinke prijsstijgingen op basisvoedsel aan de andere kant van de oceaan en de dominantie van grote Amerikaanse merkfabrikanten.

Zwitserland blijft de absolute koning: Het grootste budget-alarm gaat af in Zwitserland. Met een score van 162% betaal je daar voor exact dezelfde kar boodschappen ruim 40% méér dan in Nederland. De hoge Zwitserse lonen en strenge importheffingen op vlees en zuivel drijven de prijzen daar tot recordhoogte.

Zuid- en Oost-Europees voordeel: Landen als Italië en Spanje zakken onder het EU-gemiddelde. Spanje bewijst zich volgens data van SpanjeVandaag als een van de goedkoopste plekken van West-Europa voor versproducten zoals groenten, fruit en lokale olijfolie. In Polen en Roemenië ben je door de lagere loonkosten nóg minder kwijt: daar kost een gemiddelde kar respectievelijk slechts €73 en €80.

Waarom is Nederland zo duur?