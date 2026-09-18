De belasting op kraanwater stijgt in 2027 met 10 cent per kubieke meter. Dat klinkt als niets. Maar er zit een nieuw mechanisme achter dat je waterrekening vanaf nu élk jaar automatisch duurder maakt.

Wat verandert er

Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorgesteld de Belasting op Leidingwater (BoL) te verhogen van €0,437 naar €0,537 per kubieke meter. Tegelijk wordt het tarief vanaf 2027 jaarlijks geïndexeerd, zo blijkt uit het Belastingplan 2027. Het tarief stijgt daarmee voortaan automatisch mee met de prijzen, meldt ManMag. Die automatische koppeling is nieuw.

De rekening voor jouw huishouden

Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt ongeveer 119 m³ water per jaar. De verhoging van €0,10 per kubieke meter komt daarmee neer op ongeveer €9 tot €11 extra per jaar voor een gemiddeld huishouden, becijfert IEX. Daar komt nog het lage btw-tarief van 9% overheen, dat wordt geheven over zowel het drinkwatertarief als de belasting op leidingwater. Je betaalt dus btw over een belasting.

Het echte nieuws zit niet in die tien cent, maar in het woordje 'voortaan'.

Waarom de indexatie het eigenlijke verhaal is

Tot nu toe werd het tarief op leidingwater incidenteel aangepast via wetgeving. Vanaf 2027 groeit het automatisch mee met de inflatie, elk jaar opnieuw. Dat maakt de waterbelasting een structureel stijgende kostenpost. Over vijf of tien jaar tikt dat merkbaar harder door dan die eerste tien cent.

Grootverbruikers voelen het het hardst

Vanaf 2027 is er geen heffingsplafond meer. In 2026 was dat plafond al verhoogd van 300 naar 50.000 kubieke meter water per jaar, meldt de Rijksoverheid. Door het oude plafond van 300 m³ sloeg de belasting vooral neer bij huishoudens, terwijl bedrijven als Heineken en Tata Steel slechts een ruime honderd euro betaalden voor een jaarverbruik van miljoenen kubieke meters.

Die rekening gaat fors omhoog. Het kabinet verwacht hierdoor jaarlijks ongeveer 111 miljoen euro aan extra belastinginkomsten. Daarnaast wil het kabinet met de hogere prijs waterverspilling tegengaan, iets dat steeds zwaarder weegt nu droge zomers vaker voorkomen. Grootverbruikers voelen het meteen veel harder, en dat kan indirect ook bij jou terechtkomen via de prijzen van bedrijven die veel water nodig hebben.

Wat je zelf kunt doen

De makkelijkste besparing zit in de douche. Een gewone douchekop gebruikt ongeveer 10 liter per minuut. Met een waterbesparende variant bespaar je jaarlijks zo'n €25 per persoon, volgens Milieu Centraal. Controleer ook of je toilet niet stilletjes doorlekt: een lekkende vlotter kan honderden liters per week wegspoelen zonder dat je het hoort, schrijft ManMag.

Let op: het is nog een voorstel. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten het Belastingplan 2027 nog goedkeuren, dus de bedragen kunnen tijdens de behandeling nog veranderen. Maar de richting is duidelijk: water uit de kraan wordt niet één keer duurder, maar voortaan elk jaar een beetje meer.