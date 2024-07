Sluiting dreigt voor Belgische Audi-fabriek met 3000 medewerkers

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Audi overweegt eerder te stoppen met de productie van de Audi Q8 e-tron in zijn fabriek in het Belgische Vorst. Hierdoor dreigt een sluiting voor de vestiging nabij Brussel, waar zo'n 3000 mensen werken.

Het model is het enige dat nog in de Belgische fabriek wordt gemaakt. Het Duitse autoconcern kondigde eind februari al aan dat de opvolger van de Q8 e-tron vanaf 2027 in Mexico in elkaar wordt gezet.

Maar de vraag naar elektrische wagens valt de laatste tijd tegen. In een bijzondere ondernemingsraadvergadering heeft Audi dinsdagavond aangekondigd daarom de productie in Vorst mogelijk al eerder te staken. Als er geen alternatieve werkzaamheden worden gevonden, lijkt er geen toekomst meer voor de fabriek.

De fabriek in Vorst was jarenlang een Volkswagen-fabriek. De eerste Audi, een A3, rolde er in 2007 van de band. De Belgische overheid bood Audi eerder dit jaar al een reeks steunmaatregelen aan, in de hoop de toekomst van de fabriek veilig te stellen.