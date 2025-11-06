Snapchat-eigenaar flink hoger op Wall Street na kwartaalupdate

NEW YORK (ANP) - Snap werd donderdag 13 procent meer waard op de beurzen in New York. De eigenaar van socialemediaplatform Snapchat zag de kwartaalomzet stijgen, maar leed wel opnieuw verlies. Het bedrijf gaf echter een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal en gaat voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook zei Snap dat Perplexity 400 miljoen dollar gaat betalen om de zoekmogelijkheden van de Amerikaanse AI-startup in Snapchat te integreren.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening vlak op 47.303 punten. De brede S&P 500-index daalde licht tot 6791 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 23.450 punten.