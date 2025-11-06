ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snapchat-eigenaar flink hoger op Wall Street na kwartaalupdate

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 15:40
anp061125160 1
NEW YORK (ANP) - Snap werd donderdag 13 procent meer waard op de beurzen in New York. De eigenaar van socialemediaplatform Snapchat zag de kwartaalomzet stijgen, maar leed wel opnieuw verlies. Het bedrijf gaf echter een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal en gaat voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook zei Snap dat Perplexity 400 miljoen dollar gaat betalen om de zoekmogelijkheden van de Amerikaanse AI-startup in Snapchat te integreren.
De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening vlak op 47.303 punten. De brede S&P 500-index daalde licht tot 6791 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 23.450 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading